PALAZZO DELLA SANITA’ A TERAMO: ACQUISITA LA VOLONTA’ DEGLI ENTI SULLA POSSIBILE DELOCALIZZAZIONE

TERAMO – Questa mattina, in sala Giunta, si è svolta la prima riunione del tavolo tecnico istituzionale, convocato dal Comune di Teramo con l’obiettivo di avviare un confronto sull’iter amministrativo relativo all’eventuale delocalizzazione del Palazzo della Sanità che insiste su piazza Martiri Pennesi e la cui proprietà è in parte dell’ARPA (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ex ARTA) e in parte della Provincia, che ne possiede il piano terra e il primo piano.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande collaborazione, il Comune ha acquisito la disponibilità di entrambi gli enti proprietari alla delocalizzazione dell’immobile, che ospita gli uffici dell’ARPA. II tavolo si è così riaggiornato alla prossima settimana, quando saranno valutate tutte le soluzioni alternative individuate sul territorio e si discuterà, alla presenza dell’USR degli aspetti tecnici e amministrativi da affrontare, anche e soprattutto in relazione al finanziamento per la demolizione e la ricostruzione dell’immobile.

Tra i possibili siti in cui delocalizzare la struttura, già individuati dal Comune, c’è l’area dell’ex mercato ortofrutticolo in via Campo Boario, dell’estensione di 3.400 metri quadri e che, oltre a rappresentare la soluzione più rapida, consentirebbe di fatto la creazione di un polo scientifico in pieno centro in connessione con l’IZS. Nel corso della settimana il Comune effettuerà sull’area in questione tutte le necessarie verifiche di fattibilità, prima di proporla formalmente al tavolo tecnico-istituzionale.

“La riunione odierna era finalizzata ad acquisire la volontà degli enti proprietari a intraprendere il percorso volto alla delocalizzazione della struttura, coniugado l’esigenza dell’ARPA di avere spazi adeguti con la volontà dell’Amministrazione comunale di portare avanti quel percorso di rigenerazione urbana e sociale che abbiamo avviato già dal primo mandato – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – come Comune abbiamo già avviato, nelle scorse settimane, una verifica sul patrimonio comunale per individuare eventuali siti alternativi, così come abbiamo sondato la disponibilità dialtri enti ed eventuali privati ad un’interlocuzione con l’obiettivo di mettere a sistema tutti gli spazi attualmnente disponibili sul territorio comunale. Resta inteso che la priorità è quella di mantenere gli uffici dell’ARPA in centro e sono sicuro che nel corso della prossima riunione troveremo una soluzione convidisa e percorribile”.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Sindaco Gianguido D’Alberto, gli Assessori comunali all’Urbanistica Graziano Ciapanna e ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio, il dirigente comunale Pierluigi Manetta e la funzionaria Stefania Di Sabatino per il Comune di Teramo, il Vicepresidente e Assessore regionale con delega all’ambiente Emanuele Imprudente, il Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo, il Direttore generale e il Direttore del settore lavori pubblici di ARPA, Maurizio Dionisio e Marco Giansante.