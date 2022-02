PALAZZO EMICICLO, L’AQUILA: INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO “FIRA ORIENTA”

L’AQUILA – “Le aree interne e in particolare la provincia dell’Aquila hanno da oggi uno spazio qualificato per orientare imprese e liberi professionisti alla scoperta dei finanziamenti regionali, nazionali e europei”.

E’ il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, a sintetizzare il valore dell’inaugurazione, questa mattina, dello sportello “Fi.R.A. Orienta” a Palazzo dell’Emiciclo. Una iniziativa coordinata con il presidente Giacomo D’Ignazio, allo scopo di portare anche oltre la costa i servizi della Finanziaria Regionale Abruzzese.

“Le imprese aquilane avranno un nuovo punto di riferimento – spiega D’Ignazio – un presidio fisico che non poteva che nascere dentro la sede del Consiglio regionale, a sottolineare la profonda connessione tra Fi.R.A. e Regione Abruzzo”.

Lo sportello sarà accessibile al pubblico tutti i martedì dalle 9 alle 14 e il giovedì, solo per appuntamento, chiamando allo 085/4213832-3 o scrivendo a sportelloaq@fira.it. Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato dalla presenza del vicecapo di gabinetto del Prefetto dell’Aquila, Federico Izzi, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dal sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi e dai consiglieri comunali di Avezzano, Mercogliano e Silvagni. Presenti anche rappresentanti dell’ordine dei commercialisti dell’Aquila e dei sindacati.

LEGA L’AQUILA: GRANDE OPPORTUNITA’ PER IMPRESE

Commenta il coordinatore della Lega aquilana, Giorgio Fioravanti.

“La Lega L’Aquila apprende con grande orgoglio e soddisfazione l’imminente apertura di uno

sportello, all’interno del Palazzo dell’Emiciclo nel Capoluogo di Regione, della Finanziaria

Regionale Abruzzese. In questo periodo di grave crisi economica per le piccole imprese, dovuta allo speculativo aumento dei costi per le materie prime a partire da quelle energetiche uno strumento che possa aiutare imprenditori, professionisti ed artigiani aquilani ad affrontare, nel migliore dei modi, questa fase post pandemica, non può che essere una buona notizia per il territorio. Grazie al Consiglio Regionale dell’Abruzzo, che ha messo a disposizione spazio e supporto, e al Presidente della FIRA, che ha voluto investire su L’Aquila per dare un’opportunità in più al territorio.