PALAZZO MARGHERITA A L’AQUILA, SCIMIA (FDI): “DA PEZZOPANE DICHIARAZIONI CHE SCONFORTANO”

L’AQUILA – “Le dichiarazioni rese del consigliere Pd Stefania Pezzopane sui Palazzo Margherita sconfortano, trasudano confusione e sono farcite di imprecisioni su cui è bene fare chiarezza”.

È la replica di Leonardo Scimia, capogruppo di FdI al Consiglio comunale dell’Aquila, che spiega: “La spesa sostenuta per il trasloco dei mobili dell’aula consiliare rientra nel quadro economico degli interventi finanziati dal Cipe – oggi Cipes – e, incredibile a dirsi ma è così, quella somma era destinata appositamente al trasferimento dei beni mobili della sala precedentemente ospitata nella sede di Villa Gioia. Non c’è stata, pertanto, alcuna spesa aggiuntiva per le casse comunali ma sono state impiegate risorse per le finalità su cui erano destinate sin dall’inizio della concessione del finanziamento”.

“È chiaro, quindi, che la Pezzopane mente sapendo di mentire quando parla di costi aggiuntivi per l’ente comunale in occasione dell’inaugurazione della sala a Palazzo Margherita – osserva – Non prendiamo lezioni, inoltre, da chi era in prima linea, nel 2016, alla consegna ‘farlocca’ dei lavori dell’edificio promossa dal centrosinistra e a cui non fu possibile dare seguito per motivi tecnici che i compagni del Pd di Stefania Pezzopane finsero di ignorare. Lo stralcio degli interventi sulla Torre civica, su cui è necessaria una complessa opera di ristrutturazione, rientra nell’ottica di una velocizzazione della riconsegna di Palazzo Margherita e delle sue strutture, che era e rimane un obiettivo dell’amministrazione”.

“La volontà del centrodestra è di rivitalizzare il centro storico con uffici e funzioni pubbliche che saranno localizzate nello stesso Palazzo Margherita, l’attuale sede istituzionale di Palazzo Fibbioni, l’ex scuola De Amicis e l’ex liceo scientifico di via Maiella. Mentre il centrosinistra voleva una sede unica fuori del cuore cittadino il centrodestra, da subito, ha fatto e sta facendo ciò che realmente gli aquilani si aspettano dalla loro amministrazione: credere nella città e nel suo centro storico. Inoltre, la Pezzopane non scopre nulla di nuovo rispetto a notizie già note. Bastava semplicemente che leggesse gli atti: l’ultimo è la delibera di giunta 170 del 2021. Si informi meglio, la prossima volta”, chiosa Scimia.