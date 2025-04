PALCO A SAN BERNARDINO: FDI, “L’AQUILA MERITA SCELTE AMBIZIOSE, CONTESTAZIONI DA SOLITI NOTI”

L’AQUILA – “Abbiamo appreso dalla stampa dell’iniziativa di raccolta firme promossa dal movimento ‘Civico 99’ contro l’installazione del palco in Piazza San Bernardino, previsto per gli spettacoli estivi e per la Perdonanza Celestiniana. Non è la prima volta che assistiamo a prese di posizione solitarie e pretestuose, ma questa volta riteniamo che l’obiezione sia particolarmente infondata”.

Lo scrivono, in una nota, Daniela Ianni e Maura Castellani, rispettivamente coordinatrice cittadina e consigliere comunale di FdI.

“Il palco non oscura – sottolineano -, ma valorizza la Basilica di San Bernardino, inserendola in un contesto culturale e artistico che accresce il valore e l’attrattività della nostra città. Da anni questa amministrazione è impegnata in un lavoro serio e coerente per rafforzare l’immagine culturale e turistica dell’Aquila”.

“È evidente, tuttavia, che le contestazioni provengono sempre dai soliti noti – osservano -, che cambiano bandiera a seconda del tema, ma restano sempre una piccola minoranza. I numeri parlano chiaro: le firme raccolte rappresentano circa lo 0,157% della popolazione aquilana. Se si è passati da 137 a 110 sottoscrizioni, confidiamo che entro la fine del mandato riusciremo a convincere anche i più scettici”.

“Accogliamo con favore ogni proposta costruttiva che miri alla crescita culturale e sociale dell’Aquila. Ma non siamo disposte a compromettere il bene della collettività per soddisfare le richieste di pochi. L’Aquila merita scelte ambiziose, capaci di coniugare tradizione e innovazione, sempre nel rispetto del suo patrimonio artistico e spirituale. Continueremo a lavorare in questa direzione, con responsabilità, visione e determinazione, senza lasciarci distrarre da sterili polemiche”, concludono.