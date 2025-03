PALCO DAVANTI ALLA BASILICA DI SAN BERNARDINO: PETIZIONE AL COMUNE DELL’AQUILA PER RIMUOVERLO

L’AQUILA – L’associazione Civico 99, coordinata da Claudia Aloisio, con oltre 100 firme raccolte dai cittadini, chiede al Comune dell’Aquila che, in previsione degli ampi flussi turistici attesi per il giubileo, la basilica di San Bernardino non venga oscurata dal palco.

«Premesso che la scalinata di San Bernardino, insieme alla sovrastante basilica, costituisce uno dei monumenti identitari della nostra città dal punto di vista sia storico che architettonico», si legge nel testo della petizione inviata al Comune e pubbliata dal Centro, «e che negli anni 2021, 2023 e 2024 è stata occupata per il periodo estivo dal palco utilizzato per i Cantieri dell’Immaginario, il che ne ha impedito la fruizione da parte della collettività, trasformandola in uno spazio privato utilizzabile solo dagli spettatori paganti rendendone impossibile la vista dell’intero contesto monumentale»; a maggior ragione che «quest’anno ricorra il Giubileo», con «L’Aquila che sarà certo meta di numerosi flussi turistici», sottolineano dall’associazione, «sarebbe perciò irragionevole e controproducente occultare uno dei monumenti più prestigiosi e spettacolari della città».