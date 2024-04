PALCO FDI A PESCARA, RABBIA ACERBO: “ECOMOSTRO IN SPIAGGIA E’ ABUSO DI POTERE, MELONI PREPOTENTE”

PESCARA – “Il fatto che sia stata autorizzato il suo ecomostro sulla spiaggia è segno del suo strapotere, non della legittimità. Si tratta di un evidente abuso di potere. Giorgia Meloni si vanta di avere occupato completamente la spiaggia libera della mia città interdicendone l’uso pubblico per fini di partito. Questa manifestazione di regime è segno della sua prepotenza ma anche della mancanza di rispetto per i beni comuni. Pensi a far dimettere la ministra Santanchè invece di fare la vittima o di vantare inesistenti risultati del suo governo. Quali sono i suoi risultati? Aver tolto il reddito di cittadinanza ai poveri italiani, aver lasciato annegare i migranti a 100 metri dalla spiaggia di Cutro, aver detto no al salario minimo, aver proseguito guerra in Ucraina e reso l’Italia complice dei crimini di Netanyahu? Meloni si atteggia da vittima e outsider”.

Lo scrive in una nota il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, autore dell’esposto presentato alla Procura di Pescara sulle presunte irregolarità delle strutture per la convention di Fratelli d’Italia a Pescara.

“La realtà è che Meloni è cresciuta alla corte di Silvio Berlusconi. Ha sempre avuto a disposizione tv e quotidiani. Siamo noi di Rifondazione Comunista i veri underdog, oscurati perché contro la guerra, i diktat degli Usa e dell’Unione Europea, per i diritti della classe lavoratrice. Siamo noi gli anti Draghi, non lei che è più draghiana del PD”, conclude Acerbo.