PALENA ENTRA TRA “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”

L’AQUILA – Salgono a quota 30 i comuni abruzzesi e molisani certificati che fanno parte a pieno titolo dell’ Associazione “I Borghi più belli d’Italia”: Palena, circa 1.300 abitanti in provincia di Chieti, è ufficialmente il 26esimo in Abruzzo.

“Ringrazio il presidente Fiorello Primi, il Consiglio Direttivo e il certificatore Antonio Luna che hanno condotto un’attenta analisi dei territori candidati, tenendo conto di numerosi fattori e requisiti, come la qualità architettonica, la valorizzazione dei beni artistici e culturali, lo sviluppo, la promozione.. e hanno riconosciuto che anche Palena può fregiarsi del titolo”, scrive in una nota Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise.

“La comunità dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise è davvero contenta di annoverare un altro borgo certificato nella propria grande famiglia, un nuovo ingresso che contribuisce ad arricchire il valore turistico e culturale delle nostre Regioni, facendo crescere ulteriormente il livello dell’associazione”, conclude.

Maccagno Imperiale (Va), Badalucco (Im), Monteprandone (Ap), Giano dell’Umbria (Pg), Palena (Ch), Frigento (Av) e Agira (en) sono i nuovi borghi ammessi.

L’Associazione ne ha certificato il superamento dei 72 parametri d’ammissione, raggiungendo quota 361 borghi e rafforzando così la propria presenza sul territorio nazionale.

Sono ormai circa un migliaio i comuni che hanno chiesto di essere valutati per l’ammissione nell’Associazione e la lista d’attesa è ancora abbastanza lunga, a dimostrazione dell’interesse che i comuni sotto i 15mila abitanti hanno nei confronti dell’Associazione.

Per i Comuni che ottengono il riconoscimento si tratta di una grande occasione di sviluppo economico e sociale, ma anche di assunzione di una responsabilità importante nei confronti degli altri componenti della rete.

La rigidità della selezione è una garanzia nei confronti dei potenziali visitatori italiani e stranieri e un incentivo, anche per coloro che non vengono ammessi, a migliorare il borgo sia in termini di conservazione sia rispetto alla qualità della vita per i residenti e il sistema di accoglienza per i turisti.

“Con questi 6 nuovi borghi certificati – dichiara il presidente Fiorello Primi – l’Associazione I Borghi più belli d’Italia raggiunge quota 361 comuni associati. Ci congratuliamo con loro per aver superato l’articolato iter di valutazione per l’ingresso nella nostra Associazione, un procedimento di valutazione certificato Iso9001, che riconosce all’Associazione la capacità di ricercare e valorizzare l’eccellenza”.

“Ci sono borghi già affermati – prosegue Primi – che rafforzano il prestigio dell’Associazione e altri che, pur essendo ugualmente affascinanti e ricchi di tesori artistici, culturali e ambientali, sono meno conosciuti e hanno quindi bisogno del nostro traino per farsi conoscere e apprezzare”.