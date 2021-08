PALERMO: SCOSSA TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 4.3 E 4.8, GENTE IN STRADA, NON SI REGISTRANO DANNI

ROMA – Scossa di terremoto a Palermo. Alle 6.14 la terra ha tremato in molti quartieri e in diversi paesi della costa. La scossa, come dice l’Ingv, è stata di 4.8 di magnitudo. Decine le telefonate arrivate ai vigili del fuoco, ma al momento non si registrano danni ma solo tanta paura.

La scossa, con epicentro in mare tra Termini Imerese e Cefalù, è stata avvertita distintamente anche in provincia e sarebbe durata una decina di secondi. In molti si sono riversati in strada.

Da segnalare che – secondo quanto riporta l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – altre scosse di minore intensità si sono registrate in provincia di Palermo nelle ultime ore, precisamente nella costa centro settentrionale (alle 18.58 e alle 19.14 di ieri e alle 6.23 e 6.39 di stamattina).