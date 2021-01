PALESTRA APERTA A CHIETI, ARRIVANO SEGNALAZIONI E SCATTANO LE MULTE

CHIETI – Continuava a restare aperta nonostante i divieti anti-Covid: una palestra, in pieno centro a Chieti, è stata chiusa dalla polizia locale.

Il giovane titolare e cinque clienti sono stati multati perché hanno violato le norme anti-covid e adesso dovranno pagare 400 euro ciascuno. I controlli dei vigili urbani sono partiti dopo alcune segnalazioni anonime.

Il centro fitness dall’esterno appariva chiuso ma in realtà, per non dare troppo nell’occhio, spiega Il Centro, ad ogni cliente era stata consegnata una copia delle chiavi del cancello d’ingresso e della porta che consentiva di accedere ai locali.

Al proprietario, arrivato sul posto successivamente, è stata notificata la sanzione della chiusura dell’attività per cinque giorni che sarà efficace al termine delle misure restrittive attualmente in vigore.

