PALESTRE SCUOLE LANCIANO, LUCIANI (LEGA): “SOCIETA’ SPORTIVE POTRANNO UTILIZZARLE CON OK DIRIGENTI”

LANCIANO – “Dopo aver ricevuto molte richieste dalle società sportive lancianesi per utilizzare le palestre degli istituti scolastici di secondo grado, che sono però di proprietà della Provincia, ieri pomeriggio sono stato promotore di un importante incontro tra la Provincia di Chieti, il Comune di Lanciano, i rappresentanti degli istituti scolastici di secondo grado per garantire l’utilizzo delle palestre scolastiche a tutte le associazioni del territorio quando non vengono utilizzate dagli studenti”.

Così il consigliere provinciale della Lega, Giuseppe Luciani, dopo un incontro svoltosi al liceo classico “Vittorio Emanuele II” insieme al presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, al vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Lanciano, Danilo Ranieri, il consigliere provinciale, Davide Caporale, il consigliere comunale Michele La Scala e i dirigenti e delegati degli istituti scolastici.

“Sono molto contento che dal tavolo è emerso buon senso e la piena disponibilità per concedere l’utilizzo delle palestre alle associazioni sportive. Mi preme ringraziare il presidente della Provincia, Francesco Menna, per la apertura dimostrata e i dirigenti scolastici per la sensibilità e l’apertura verso associazioni che arricchiscono il territorio”, conclude Luciani.