PALLANUOTO, PESCARA: CON JESI L’IMPERATIVO E’ VINCERE PER LA SALVEZZA

PESCARA – Battere la Jesina per inseguire la salvezza diretta nel campionato di serie B maschile di pallanuoto. Non ci sono più alternative per il Pescara Pallanuoto: dopo tre sconfitte consecutive i biancazzurri possono solo vincere contro la Jesina se vogliono tenere viva la speranza di evitare i play-out.

Domani ad Ancona, con inizio alle ore 13, la squadra guidata da Franco Di Fulvio affronta in trasferta i marchigiani, nella 6^ giornata del torneo cadetto, girone 4.

Il ko contro Perugia, tra l’altro con due gol di scarto, ha complicato non poco per il Delfino la strada che porta alla salvezza. Con la Jesina ancora ferma a 0 punti, Perugia e Pescara stanno facendo di tutto per evitare il penultimo posto che conduce agli spareggi salvezza. In questo momento le due squadre sono appaiate in classifica a quota 6 punti, ma la differenza reti premierebbe gli umbri.

In settimana la squadra abruzzese ha continuato a lavorare nella piscina di Camillo Spadano Fitness, sotto gli occhi attenti di mister Di Fulvio. Migliorano le condizioni del capitano Davide Giordano, sulla via del completo recupero dopo la frattura di tre costole