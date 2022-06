PALLANUOTO: PESCARA VINCE A CATANIA E TORNA IN A2

PESCARA – Il Pescara Pallanuoto in A 2.

Dopo la vittoria ottenuta nella finalissima di andata alle piscine Le Naiadi per 14-10, i ragazzi di mister Franco Di Fulvio si sono ripetuti questo pomeriggio violando per 10-7 la piscina dell’Acese Catania.

Festa grande in casa biancazzurra per un traguardo voluto e cercato che è arrivato al termine di una stagione condotta sempre al vertice e che ha visto ben 18 successi sulle 20 partite complessive disputate tra regular season e play-off e una sola sconfitta registrata, quella nella vasca dell’Ischia.

Oggi i ragazzi di un contentissimo mister Di Fulvio sono stati bravi a gestire la difficoltà iniziale, con l’Acese subito in vantaggio di due reti.

Poi, una volta ripresa la gara, hanno sempre condotto le operazioni, fino all’allungo finale che è valso promozione e grande festa in vasca. Il sogno ora è realtà: due anni dopo il Pescara Pallanuoto torna nella seconda serie nazionale.

“Sono molto contento per questo risultato, io sono il primo tifoso della squadra e la gioia, adesso, è indescrivibile – ha detto mister Di Fulvio – è un premio che meritano i ragazzi, per tutti gli sforzi fatti, e la società”.

Commossa la presidente Cristiana Marinelli: “Tornare in A2 è una soddisfazione grandissima, una gioia immensa. Basta guardare questo gruppo per capire quanto ha voluto il risultato. Siamo tornati dov’è giusto che questa squadra stia. Per noi sono stati due anni difficili, ma è venuta fuori la grande voglia di riscatto che ci ha portato qui. Dedico questa promozione a tutti noi, a chi ci è stato sempre vicino e adesso può festeggiare”.