PALMAROLI ALL’AQUILA PER FESTEGGIARE I 10 ANNI DI SATIRA NEL NOME DI OSHO

L’AQUILA – Dieci anni esatti a partire da domenica prossima: è il traguardo non scontato raggiunto da Federico Palmaroli e ‘Le più belle frasi di Osho’, una delle pagine satiriche di maggior successo sui social.

Un traguardo che lo stesso Palmaroli ha festeggiato all’Aquila, da protagonista dello spettacolo di apertura della rassegna di Stand Up Comedy del Teatro Stabile d’Abruzzo. Ma, a differenza degli altri comici della rassegna, all’Auditorium del Parco Palmaroli ha accolto il pubblico da seduto, proiettando una selezione di vignette (foto d’attualità con didascalia in romanesco) che popolano i suoi canali social. Il suo è un modo alternativo per raccontare l’attualità degli ultimi anni in Italia e nel mondo, con uno stile sfrontato e originale.

Sullo schermo, i volti dei protagonisti del dibattito nazionale e internazionale: Meloni, Trump, Draghi, Di Maio, Zelensky, Musk. Del resto, cosa avrebbe realmente detto Osho, mistico e maestro spirituale indiano a cui è ispirata la fortunata pagina, se avesse avuto il tempo e l’opportunità di commentare i fatti salienti del momento, sfoggiando un’ironia fuori dalle righe e una parlata romanesca?

“La satira è satira – ha dichiarato Palmaroli all’ANSA a fine spettacolo – E’ normale che, dal punto di vista creativo, ci siano dei personaggi politici che ispirano più di altri. Talvolta, possono esserci dei condizionamenti, da una parte o dall’altra, ma alla fine stiamo sempre parlando di satira: non si fa male a nessuno. Io non sono un magistrato tenuto a essere equidistante da tutto e da tutti”. “Sono felice di essere all’Aquila – sottolinea – una città accogliente, culturalmente vivace, e per me è un piacere fare questo spettacolo in un Auditorium così. Per me è come benzina”. Palmaroli tornerà all’Aquila domenica 20 luglio, ospite della rassegna ‘Il Giardino Letterario’ nella fazione di San Pietro della Ienca.