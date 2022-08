PALOMBAIA DI TORNIMPARTE: TORNA LA PARTITA DEL “CUORE O DEI POLMONI”

L’AQUILA – Sabato 13 agosto, dalle 17 in poi, si terrà la 19° edizione della “Partita del Cuore o dei Polmoni” presso il campo sportivo di Palombaia di Tornimparte, in provincia dell’Aquila.

Quest’anno, la maglia della partita (ideata da Valerio Tiberi), vuole essere un “Grido” contro la guerra.

“Con gioia e orgoglio ci rivedremo nuovamente sul tappeto verde; dopo tanti anni e senza il benché minimo cedimento – si legge nella nota degli organizzatori -. La voglia di esserci è più forte del tempo che avanza e degli acciacchi. Chi ha sfiorato, negli anni, i bei destini calcistici del Tornimparte, sarà sicuramente presente… per addii al calcio mai dati, partite ancora nel cuore, corse infinite dietro un pallone. Magari le forze scemano, il fiato è sempre più corto, il fisico stenta, ma l’appuntamento è da non perdere. E alla fine della contesa, come tanti vecchi amici, tutti insieme a cena”