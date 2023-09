PESCARA: PALPEGGIA UNA COMMESSA IN UN NEGOZIO, VA IN CELLA UN UOMO DI 48 ANNI

PESCARA – E’ stato arrestato dalla Polizia in flagranza l’autore di una violenza sessuale avvenuta nell’odierna mattinata all’interno di un esercizio commerciale di Portanuova.

L’uomo, entrato nel centro commerciale, nei pressi della Stazione ferroviaria di Portanuova, dopo aver fatto un breve giro tra i reparti, si è avvicinato ad una commessa intenta a sistemare la merce. Approfittando di un attimo di distrazione della donna, l’ha palpeggiata con forza sul fondoschiena. La vittima si è subito voltata verso di lui urlando spaventata per il gesto compiuto, ma l’uomo, per nulla pentito, si è allontanato con fare strafottente. La donna ha quindi attirato l’attenzione dei colleghi che poi hanno chiamato il 113.

Gli agenti delle Volanti della Questura, ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa, si sono portati immediatamente sul posto dove hanno individuato e fermato l’autore del gesto, presente ancora all’interno dell’attività commerciale. L’uomo, un 48enne, è stato, pertanto, arrestato e portato in Questura per gli ulteriori accertamenti. Dopo la redazione degli atti di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il locale carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella mattinata odierna, la volante effettuava un intervento per una segnalazione di persona molesta all’interno di una chiesa della zona nord della città; giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente rintracciato l’uomo che importunava i fedeli che stavano seguendo la funzione religiosa. Nell’identificare l’uomo, però, gli agenti hanno constatato che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura per esecuzione di un ordine di carcerazione in quanto condannato a scontare un cumulo di pene definitive per vari reati pari a 2 anni 6 mesi. Al termine degli accertamenti l’uomo, un 53enne di origini pugliesi, è stato tradotto presso la locale casa circondariale per l’espiazione della pena.