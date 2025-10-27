PANATHLON L’AQUILA: TRE NUOVI SOCI E UN INGRESSO STORICO NELLA SERATA DI “SPILLATURA”

L’AQUILA -Serata di festa e rinnovamento per il Panathlon Club L’Aquila. Lo scorso 23 ottobre, in un clima di amicizia e condivisione che fonde i valori sociali e sportivi, il Club ha tenuto la sua Assemblea generale, svoltasi presso la nuova sede aquilana. I lavori si sono poi conclusi con la tradizionale conviviale. Il momento clou dell’incontro è stato segnato dalla cerimonia ufficiale: il Presidente Riccardo Mariani ha presentato e accolto due nuovi soci effettivi e un socio onorario. A suggellare l’ingresso nella famiglia Panathlon, la simbolica cerimonia della “spillatura”.

La serata, che ha riunito oltre quaranta partecipanti nella suggestiva cornice del Ristorante Nonna Cristina, ha rappresentato un momento di crescita per il sodalizio aquilano, sempre più impegnato nella promozione dei valori dello sport, dell’inclusione e dell’amicizia. Nuovi ingressi nel Club Adriano Rovo e Giovanni Bravi sono i due nuovi soci effettivi, presentati rispettivamente dal Presidente Riccardo Mariani insieme a Giovanni Santucci, e dal Prof. Antonio D’Ercole con il prof. Mario Centi Pizzutilli Rovo, titolare della Selleria Rovo ed ex rugbista della Polisportiva L’Aquila Rugby, vanta convocazioni nella Nazionale Under 18 e Under 19 e una carriera sportiva in Serie A.

Nel suo ambito professionale, si è distinto come fornitore di finimenti per la Casa Reale d’Inghilterra, oltre che per i Carabinieri, la Polizia di Stato e l’Esercito Italiano a cavallo. Bravi, libero professionista nel campo della consulenza finanziaria e figlio di un ex socio, ha un importante passato sportivo: ex pallanuotista e arbitro di calcio regionale, è stato dirigente e Direttore tecnico-sportivo del Circolo Tennis L’Aquila attualmente responsabile provinciale del pikeball che è una terza categoria di tennis, oltre a vantare un passato da Presidente del Rotaract Club L’Aquila.

Un ingresso che fa la storia: Paolo Aquilio socio onorario Il momento più toccante della serata è stato l’ingresso nel Club, come Socio onorario, di Paolo Aquilio, atleta del Team Special Olympics L’Aquila, presentato da Demetrio Moretti e Guido Grecchi. Classe 1996, Aquilio è uno degli sportivi simbolo del movimento Special Olympics Italia Team L’Aquila: Vicecampione d’Europa nel 2022 al Torneo Europeo di Basket Giovanile Unificato, argento ai Giochi Mondiali Estivi ad Abu Dhabi nel 2019 e protagonista anche nello sci nordico, dove ha conquistato medaglie internazionali a Otepa in Estonia e nazionali, tra cui oro e argento ai Giochi Invernali a Sappada nel 2020. Oltre alle sue imprese sportive, Paolo si distingue per il suo impegno come giovane leader nel Generation Unified Summit (Giochi Mondiali Austria 2017) e per la sua attività lavorativa presso la Società EDILFRAIL. Musicista appassionato, suona la chitarra e rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di crescita, inclusione e realizzazione personale.

L’ammissione di Aquilio segna un passo storico per il Club: per la prima volta, una persona con disabilità entra a far parte del Panathlon L’Aquila. Un gesto di alto valore umano e simbolico che testimonia l’impegno del sodalizio nel promuovere una cultura dello sport realmente aperta a tutti. Riconoscimenti e progetti futuri Durante la conviviale, il Direttivo del Club ha consegnato, per mano del Presidente Riccardo Mariani e dell’Avvocato Carlotta Ludovici, una targa di riconoscimento alla tecnica Maria Franca Bellomo e al Prof. Guido Grecchi per il loro contributo all’organizzazione della “Camminata Inclusiva”, svoltasi lo scorso 27 settembre nell’ambito della Settimana Europea dello Sport.

Il Presidente Mariani ha poi sottolineato come “questo importante risultato sia frutto del lavoro collettivo e della condivisione dei valori fondanti del Panathlon. In un periodo in cui l’associazionismo vive sfide complesse, il nostro Club vuole continuare a essere una casa per lo sport e per chi lo ama, unendo atleti, tecnici e dirigenti in un percorso di crescita basato su inclusione e solidarietà”.