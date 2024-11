PANETTONI D’ABRUZZO: PRESENTATA ALL’AQUILA LA GUIDA AI MIGLIORI PRODOTTI ARTIGIANALI

L’AQUILA – Nella suggestiva cornice di piazza Duomo all’Aquila, all’interno della terza Fiera Internazionale del Tartufo, il team di Gironi Divini, guidato dal critico enogastronomico Franco Santini, ha svelato una dolcissima novità: “Panettoni” – La guida ai migliori prodotti artigianali d’Abruzzo.

Un evento che ha saputo coniugare tradizione, innovazione e maestria artigianale, celebrando il simbolo del Natale attraverso un racconto di sapori e cultura.

Durante la giornata, grande entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la premiazione dei migliori panettoni artigianali della regione, alla quale hanno preso parte figure di rilievo, tra cui il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, il direttore scientifico di Marsicaland Ernesto Di Renzo e il presidente FNATI Fabio Cerretano.

I premiati dell’edizione 2024 sono: Ferretti Sweets Factory di Mosciano Sant’Angelo (Te) – miglior panettone tradizionale, Il Bignè Bar-Pasticceria di Avezzano (Aq) – miglior panettone tradizionale con glassa, L’Oasi gelateria-pasticceria di Ortona (Ch) – miglior panettone creativo, e Førma Bakery dell’Aquila – miglior panettone al cioccolato.

Il momento più atteso è stato la presentazione del sorprendente Panettone al Tartufo del maestro pasticcere Federico Anzellotti, accompagnato dall’esclusivo gelato al tartufo del maestro pasticcere Francesco Dioletta, della gelateria Duomo dell’Aquila, un connubio che ha conquistato i palati dei presenti.

“Il panettone artigianale è molto più di un dolce”, ha commentato Santini, “è la sintesi di tecnica, passione e creatività. La guida Panettoni d’Abruzzo non è solo un riconoscimento per i migliori maestri pasticceri, ma anche un omaggio alle eccellenze della nostra terra. La risposta calorosa del pubblico e il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti istituzionali testimoniano l’importanza di valorizzare e promuovere le nostre tradizioni dolciarie. La guida non vuole essere una guida per tecnici, ma un manuale che si rivolge al consumatore per far comprendere loro il mondo dei panettoni artigianali, dallo studio della ricetta, alla ricerca delle materie prime di qualità”.

Da lunedì 2 dicembre sarà possibile scaricare gratuitamente la guida Panettoni d’Abruzzo sul sito ufficiale www.gironidivini.it, per scoprire e gustare i sapori autentici delle festività natalizie.