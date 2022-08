L’AQUILA – Cresce l’attesa, e procede a pieno ritmo la macchina organizzativa per la storica visita pastorale, nella mattina del 28 agosto, di Papa Francesco, in occasione della Perdonanza celestiniana, nel suo momento più intenso e solenne, l’apertura e l’attraversamento della porta Santa della basilica di Collemaggio, per l’ottenimento del perdono dai peccati, se sinceramente pentiti. Prima di lui sono venuti a l’Aquila, Papa Giovanni Paolo II, nel 1980, e Papa Benedetto XVI, nel 2009, dopo il devastante terremoto. Ma non per aprire la porta santa e non in occasione della Perdonanza celestiniana.

Attese in città 12 mila persone, e di esse munite di biglietto gratuito distribuito dalle parrocchie, 4.700 saranno sedute a Collemaggio, 1.700 piazza Duomo. Un evento che andrà in mondovisione.

Mobilitati 750 addetti del Comune e 180 dipendenti comunali, 52 operatori sanitari, 44 addetti antincendi, 152 per il servizio di safety and security, 324 volontari di protezione civile. Imponenti le misure di sicurezza delle forze dell’ordine.

Il Papa arriverà in elicottero allo Stadio Gran Sasso di L’Aquila alle ore 8.25 poi in auto raggiungerà Piazza Duomo, accolto dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila, da Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo da Cinzia Teresa Torraco, Prefetto di L’Aquila e da Pierluigi Biondi, Sindaco di L’Aquila.

Accompagnato da Petrocchi, il Santo Padre entra in Duomo per una visita privata. Alle 9.15 sul sagrato del Duomo il Santo Padre rivolgerà un saluto ai Familiari delle Vittime, alle Autorità e ai cittadini presenti in Piazza

Al termine, trasferimento in papa mobile alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio, passando per la villa comunale,

Sul Piazzale della Basilica di Collemaggio si celebrerà la Santa Messa, l’Omelia, l’Angelus e infine il Rito dell’apertura della Porta Santa, Al termine, intorno alle ore 12.30 il Santo Padre si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto e ci sarà il trasferimento in auto allo Stadio Gran Sasso con decollo alle 12.45.

L’entrata per autorità e fedeli a piazza Duomo e Collemaggio è prevista entro le 7,45 , come pure per chi vorrà posizionarsi dietro le transenne nel tratto da corso Federico II a Collemaggio durante il passaggio in papa mobile.

Non sarà possibile spostarsi da piazza Duomo alla basilica di Collemaggio, ma a piazza Duomo sarà collocato un maxischermo, e sarà possibile ricevere la comunione dai sacerdoti presenti.

Sarà firmata dal Maestro Guido Ruggeri la suggestiva melodia che farà da cornice all’apertura della Porta Santa a L’Aquila che avverrà, per la prima volta nella storia, per mano di Papa Francesco.

Musicista pluripremiato, docente presso il Conservatorio dell’Aquila e compositore di musica classica, Guido Ruggeri ha collaborato con la RAI e la Radio Vaticana e si è esibito nei palchi più prestigiosi d’Italia e all’estero, tra cui ricordiamo la recente performance avvenuta presso la celeberrima Carnegie Hall di New York, oltre ad avere composto innumerevoli colonne sonore di successo.

Durante la Visita pastorale di Papa Francesco ci sarà anche la presenza di una rappresentanza di alcuni ospiti delle Case di reclusione abruzzesi, unitamente ad altri che hanno già scontato la pena. Ai riti di passaggio della Porta Santa, legati

all’indulgenza plenaria dei fedeli parteciperanno alcuni ragazzi detenuti a Pescara, Chieti, L’Aquila, Avezzano e Sulmona, guidati dal Garante regionale dei detenuti, Gianmarco Cifaldi. Con loro anche il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Maria Rosaria Parruti, i dirigenti e il personale di polizia penitenziaria. . I ragazzi doneranno al Papa alcune opere realizzate nei laboratori artigianali delle carceri abruzzesi.

“Il Papa, durante un suo intervento” spiega Petrocchi “ha ricordato che il carcere è luogo di pena nel duplice senso di punizione e di sofferenza, e ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, Polizia Penitenziaria, cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di curare le ferite di coloro che, per errori fatti, si trovano privati della loro libertà personale. In effetti nel carcere che per molti è un pianeta sconosciuto, ci sono persone concrete”.

“Il Papa ha più volte manifestato la sua vicinanza e il suo pensiero nei confronti dei detenuti e del mondo del carcere” osserva Cifaldi. “Per noi è l’occasione per manifestare il nostro apprezzamento e il nostro grazie. Il messaggio di Francesco ci darà maggiore forza per affrontare al meglio tutti quei progetti volti al corretto recupero e al reinserimento degli ospiti dei nostri istituti di pena”

Prosegue intanto il cartellone del programma artistico.

Questa sera alle 21.3o a piazza Duomo concerto di Fabri Fibra, uno dei pesi massimi del rap italiano. Con le sue le canzoni riesce a raccogliere le emozioni di più di una generazione in uno spettro che copre rabbia, riscatto e disillusione nei confronti della società e dell’establishment musicale e politico.

A partire dalle 9.3o, nel campo di atletica leggera Isaia di Cesare la 43esima edizione della Campestrina della Perdonanza, manifestazione di atletica leggera, riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai quindici anni e ai ragazzi diversamente abili, e che si sviluppa su diversi percorsi in base all’età dei giovani partecipanti.

Asd Atletica L’Aquila

Alle ore 11 a palazzo Fibbioni la presentazione della pubblicazione “Papa Francesco visita l’aquila, città del perdono”

Iniziativa per far conoscere ai cardinali e alle istituzioni regionali e nazionali Papa Celestino V e la Perdonanza, in doppia lingua. Partecipano il vicepresidente del Comitato Perdonanza, Fabrizia Aquilio, Don Carmelo Pagano Le Rose e l’editore, insieme ai componenti del Comitato Perdonanza.

Alla Casa d’Aste Gliubich, prosegue la mostra dedicata alla produzione di maiolica abruzzese dal Cinquecento al Novecento, con pezzi unici della manifattura di Castelli e grandi nomi della produzione ceramica. A Palazzo Cipolloni Cannella c’è invece la mostra di preziose rappresentazioni della città dell’Aquila tratte da antichi libri a stampa e un’anteprima dell’asta a tempo di Manoscritti e Libri Antichi in programma dall’8 al 16 settembre.

Alle 18, all’auditorium del Parco, in programma lo spettacolo teatrale e musicale Viaggio nell’Apocalisse. Il tempo del risveglio, a cura dell’associazione Panta Rei, con gli attori Claudio Marchione, regista, Tiziana Gioia ed Alessandro Coccoli e con le musiche originali del Trio 99. In contemporanea conferenza stampa al Palazzetto dei Nobili per presentare la rinascita del mitico circuito sul quale verrà organizzato, a maggio 2023, il primo Gran Premio dell’Aquila, anticipato da una esposizione di vetture Formula 1 e altre monoposto storiche.