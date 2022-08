PAPA A L’AQUILA: PARROCCHIE DELL’ARCIDIOCESI IN PREGHIERA IN ATTESA DI FRANCESCO

L’AQUILA – Il prossimo 28 agosto il Vescovo di Roma, Papa Francesco, successore di Pietro, svolgerà la Visita Pastorale a L’Aquila in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Per aiutare le comunità parrocchiali e religiose dell’Arcidiocesi a vivere questo evento di grazia, l’Ufficio Liturgico Diocesano ha preparato e diffuso tre sussidi per celebrare una veglia di preghiera, il santo Rosario e una liturgia della Parola, in attesa del Papa che aprirà la Porta Santa di Santa Maria di Collemaggio dando cosi’ inizio all’indulgenza della Perdonanza Celestiniana dopo la celebrazione della Messa.

Alla Messa che sarà presieduta dal Sommo Pontefice parteciperanno alcuni Cardinali, tra cui il Cardinale Enrico Feroci nativo dell’Arcidiocesi aquilana, il Cardinale Beniamino Stella, nipote del compianto Arcivescovo dell’Aquila Costantino, i presuli della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM) di cui il Cardinale Giuseppe Petrocchi è presidente e altri vescovi invitati in occasione della Visita Pastorale del Papa.

Si trasmette, infine, il programma religioso delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana che saranno celebrate all’interno della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, fatta eccezione per la Messa presieduta da Papa Francesco.