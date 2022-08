PAPA FRANCESCO A L’AQUILA: LA CITTÀ SVEGLIA ALL’ALBA PER ACCEDERE A PIAZZA DUOMO E COLLEMAGGIO

L’AQUILA – L’Aquila si è svegliata oggi all’alba, nel gran giorno della visita di Papa Francesco. Una composta e intensa fila di persone è entrata dei varchi di controllo da Corso Vittorio Emanuele, per assistere alla visita di Piazza Duomo, in quelli del terminal degli autobus, per accedere a Collemaggio, passando attraverso il tunnel pedonale sotterraneo. Già in posizione anche i fedeli nel tratto tra piazza Duomo e Collemaggio con accesso da Corso Vittorio Emanuele II, dove non occorrono i biglietti distribuiti dai parroci della diocesi.

Le strade sono chiuse dalle 5 del mattino. Tutto si è svolto senza problemi e disagi, grazie alla rete di parcheggi e bus navette predisposti.

Applausi per l’ex arcivescovo Giuseppe Molinari, tra i primi a salire sul palco per attendere il papa a piazza Duomo.