PAPA FRANCESCO: CDM, LUTTO NAZIONALE FINO AL FUNERALE, PER MANIFESTAZIONI INVITO A SOBRIETA’

ROMA – Un minuto di raccoglimento alle 10 di sabato, il giorno del funerale di Papa Francesco, negli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, se aperti, oppure ovvero nel primo giorno di apertura dopo le esequie: lo ha stabilito il Consiglio dei ministri proclamando “il lutto nazionale e ulteriori disposizioni a seguito della scomparsa del Santo Padre Francesco”.

Come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, su proposta della presidente Giorgia Meloni, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, il Cdm ha disposto: il lutto nazionale per la durata di cinque giorni da oggi fino al giorno del funerale; l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici nel periodo di lutto; un minuto di raccoglimento alle 10 del giorno del funerale negli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, se aperti, oppure nel primo giorno di apertura dopo il funerale; per i giorni di lutto nazionale, invito a svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza; invito a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale; designazione degli ambasciatori e dei prefetti in sede a rappresentare il Governo italiano al rito cattolico liturgico di suffragio celebrato nelle loro sedi.