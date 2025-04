PAPA FRANCESCO: FIGC SOSPENDE TUTTE LE COMPETIZIONI L’AMORE DI BERGOGLIO PER IL CALCIO

PESCARA – La Federazione italiana gioco calcio, la serie A d’intesa con tutte le componenti, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti.

Nel museo della Fifa, a Zurigo, c’è una sola maglia che viene dal calcio sudamericano. È quella rosso blu del San Lorenzo e a indossarla è stata un personaggio d’eccezione. È la maglia di Papa Francesco, la maglia che nel 2013 il pontefice indossò in Vaticano a pochi giorni dalla sua elezione. Bergoglio era ovviamente un grande tifoso della sua Aregentina.

“Papa Francesco è molto più di Maradona. È lui il vero fuoriclasse”. Così parlò il Pibe de Oro in occasione di un incontro con il Pontefice. Un’amicizia vera, un rapporto di stima in cui non mancarono anche osservazioni critiche da parte di Bergoglio, che parlava del fuoriclasse come di un “campione e ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli” ma anche come di “uomo molto fragile”, “scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano”.

“Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.

Il Presidente Matteo Marani, i vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, il consiglio direttivo, i sessanta club di Serie C e la Lega Pro tutta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà. Tutte le gare in programma per la giornata odierna sono rinviate a data a destinarsi.