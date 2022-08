PAPA FRANCESCO, “GRAZIE PER ACCOGLIENZA E AFFETTO”, 20MILA PERSONE A L’AQUILA

L’AQUILA – “Grazie per la accoglienza e l’affetto, sono rimasto colpito dal calore autentico degli aquilani nei mei confronti”. E’ la frase pronunciata al termine della sua visita all’Aquila, da Papa Francesco nei confronti del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo del capoluogo regionale, mentre nella sagrestia della basilica di Collemaggio, dopo aver incontrato i vescovi abruzzesi e molisani, si stava spogliando degli abiti liturgici per poi ripartire alla volta del Vaticano.

E in effetti fonti interne alla Chiesa aquilana, sottolineano che il Santo Padre in particolare nel corso della percorso a bordo della papamobile è stato oggetto di manifestazioni di affetto e di entusiasmo con tanta gente che ha chiesto la benedizione, soprattutto dei bambini, e tanti che in maniera semplice ma sincera gli hanno gridato ‘ti vogliamo bene’ o ‘Francesco torna presto all’Aquila’.

Intanto, secondo stime fatte da Questura e Curia aquilana sarebbero circa 20mila le persone, quasi il doppio delle previsioni della vigilia fatte dagli esperti della sicurezza, che sono accorse per vedere Papa Francesco. Anche il grande afflusso di fedeli ha favorevolmente impressionato il Pontefice.