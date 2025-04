PAPA FRANCESCO: LIRIS, “ESEMPIO DI VALORI E ATTENZIONE VERSO GLI ULTIMI”

ROMA – “Il mondo che si è fermato è rappresentato dalla fila lunga chilometri per dare l’ultimo saluto ad un Papa straordinario”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, nella Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, la cui salma è stata traslata questa mattina da Casa Santa Marta, esposta ai fedeli in una bara di legno rivestita di zinco, senza catafalco né uso del pastorale papale.

“Non potevo mancare a questo evento spirituale che attraverso l’esempio e gli insegnamenti del Santo Padre ci riconcilia con la vita vera, i valori veri e i principi più veri come l’amore, la pace, il rispetto e le attenzioni verso i più deboli, gli ultimi, per dirla con Papa Francesco”.