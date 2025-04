PAPA FRANCESCO: MARSILIO AI FUNERALI, “RIMARRA’ NELLA STORIA E NEI CUORI DEGLI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Con molta commozione oggi ho partecipato ai funerali di Papa Francesco”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Ho portato con la mia presenza la gratitudine e l’affetto degli abruzzesi per la sua opera e il suo magistero e in particolare per l’indelebile ricordo del riconoscimento dopo oltre sette secoli della Perdonanza Celestiniana”.

“Papa Francesco è stato per l’Abruzzo una presenza importante che rimarrà nella storia e nei cuori di tanti abruzzesi”, conclude Marsilio.