PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI, OGGI L’INTERVENTO

ROMA – Verrà eseguito oggi stesso l’intervento chirurgico di Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma.

Si tratta di un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Papa Francesco è arrivato nella struttura ospedaliera senza scorta, in modo “anonimo”, accompagnato dal suo autista e da un suo stretto collaboratore. Occuperà per la sua degenza al Gemelli, il decimo piano del Policlinico universitario. Gli stessi locali che in passato hanno ospitato i ricoveri di Giovanni Poalo II.