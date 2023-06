PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO DI LAPAROTOMIA

ROMA – Papa Francesco si trova all’ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato. Ieri era stato sottoposto ad alcuni accertamenti presso il nosocomio romano.

Secondo quanto si apprende, dopo l’udienza generale, si è recato al Policlinico dove nel pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti.

La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

“L’operazione non implica alcuna vacatio di poteri, né una sostituzione temporanea del Pontefice nell’esercizio delle sue funzioni. Ad affermarlo il segretario di Stato vaticano, cardinal Pietro Parolin. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, il porporato ha spiegato che non vi sarà “nessun passaggio dei poteri”. “Immagino sarà qualche ora, il tempo necessario per l’intervento, poi riprenderà anche se da un letto di ospedale l’esercizio di pontefice”, ha spiegato.

“Se ci sono cose urgenti si porteranno a lui all’ospedale Gemelli”. “Seguiamo il Papa con il nostro affetto e le nostre preghiere, sperando che tutto possa risolversi presto e che lui torni prontamente all’esercizio del suo ministero”, ha detto Parolin.

Preoccupato? “Non saprei cosa dire, non ho elementi né in un senso, né nell’altro. Il comunicato (diramato dalla Sala Stampa della Santa Sede, ndr) cerca di dire le cose in modo molto tecnico, magari non facile da capire, ma dando gli elementi per inquadrare bene il problema”.

