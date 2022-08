PAPA FRANCESCO RINGRAZIA OPERAI,”SENZA PASSERELLA NON SAREI ENTRATO A COLLEMAGGIO”

L’AQUILA – “Senza di voi non sarei riuscito ad entrare”. È il complimento rivolto da papa Francesco ad otto operai del comune dell’Aquila che in qualche secondo hanno montato la passerella per evitare che il pontefice oltrepassasse la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, aperta per la prima volta nella storia dal Capo della Chiesa, scendendo a piedi le scale.

La passerella è stata montata con le telecamere che hanno alzato per un attimo la inquadratura. Quindi l’azione è stata fulminea.

Francesco una volta oltrepassata a piedi la Porta Santa è stato svestito degli abiti indossati per la occasione e poi fatto risedere nella sedia a rotelle. Successivamente, ha pregato davanti le spoglie di Celestino V prima di uscire a salutare di nuovo con il pollice alzato e con uno sguardo riconoscente il gruppo di operai rimasti all’interno della basilica di Collemaggio.