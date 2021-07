PAPA FRANCESCO: “SCIENZA GRANDE RISORSA PER COSTRUIRE LA PACE”

TERAMO – “La scienza è una grande risorsa per costruire la pace!”.

Lo afferma Papa Francesco nel videomessaggio inviato, in occasione dell’apertura dei lavori, ai partecipanti al Meeting Internazionale “La scienza per la pace” promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’Università degli Studi di Teramo, che si tiene oggi e domani all’Ateneo teramano ed al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata nell’ambito del Giubileo di San Gabriele.

“Cari e illustri scienziati, il vostro incontravi è un grande dono di speranza per l’umanità – osserva -. Mai come in questo tempo si avverte il bisogno di un rilancio della ricerca scientifica per affrontare le sfide della società contemporanea”.

Francesco si dice “felice che a promuovere tale incontro sia proprio la Comunità diocesana di Teramo, che testimonia cosi che non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza”.

Secondo il Pontefice, “l’esperienza dell’emergenza sanitaria ancora di più e, per certi versi, in modo ancora più urgente, ha sollecitato il mondo della scienza a ripensare le prospettive della prevenzione, della terapia e della organizzazione sanitaria tenendo conto dei risvolti antropologici legati alla socialità e alla qualità delle relazioni tra familiari e, soprattutto, tra generazioni”. “Nessun sapere scientifico deve camminare da solo e sentirsi autosufficiente”, avverte Francesco.

“La realtà storica diventa sempre più una, unica – spiega – e ha bisogno di essere servita nella pluralità dei saperi, che nella loro specificità contribuiscano a far crescere una nuova cultura capace di costruire la società promuovendo la dignità e lo sviluppo di ogni uomo e di ogni donna”. E per il Papa, “di fronte alle nuove sfide, a voi, cari amici e amiche della scienza, è affidato il compito di testimoniare come sia possibile costruire un nuovo legame sociale, impegnandovi a rendere la ricerca scientifica prossima a tutta la comunità, da quella locale a quella internazionale, e che insieme è possibile superare ogni conflitto”.

Bergoglio chiede quindi “di accompagnare la formazione delle nuove generazioni insegnando loro a non aver paura della fatica della ricerca”. “Il cambiamento d’epoca ha bisogno di nuovi discepoli della conoscenza e voi, cari scienziati, siete i maestri di una nuova generazione di costruttori di pace – conclude -. Vi assicuro, vi sono vicino e tutta la Chiesa vi è vicina, con la preghiera e l’incoraggiamento”.