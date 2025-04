PAPA FRANCESCO: SERVICE AQUILANO AI FUNERALI, A SOCIETA’ AGORA’ DEI DE AMICIS ANCHE EVENTI GIUBILEO

ROMA – Service aquilano in Vaticano per i funerali di Papa Francesco e le cerimonie in programma nell’anno del Giubileo, alla presenza dei grandi della Terra.

Ad occuparsi dei servizi tecnici come service audio, video e luci, infatti, la società aquilana Agorà, di Wolfango e Vittorio De Amicis, fratelli del noto maestro Leonardo, direttore artistico di importanti manifestazioni culturali come la Perdonanza I Cantieri dell’Immaginario.

Un altro incarico di grande prestigio per un colosso del settore ed eccellenza italiana e nel mondo, che ha curato alcuni dei principali eventi di rilevanza internazionale, partendo da concerti e spettacoli dal vivo, oltre a quelli più sentiti dalla comunità aquilana, come la Perdonanza, appunto, in questo caso non senza polemiche da parte delle opposizioni di centrosinistra.

Oltre 200mila, secondo i dati forniti dall’ufficio stampa della Santa sede, le persone presenti oggi in una gremita Piazza San Pietro per i funerali del Papa, morto lo scorso 21 aprile, lunedì dell’Angelo.

Un forte legame tra il Papa e la città dell’Aquila, soprattutto dopo la visita del 28 agosto 2022, e l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, un omaggio alla tradizione del Perdono Celestiniano. Altro momento storico il riferimento al primo Giubileo nella Bolla di indizione del Giubileo 2025, ‘Spes non condudit’.

Gli occhi del mondo oggi sono puntati sui funerali: in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente americano, Donald Trump, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Una grande responsabilità affidata dunque alla società aquilana che negli anni si è occupata di eventi di rilevanza internazionale, dalle Olimpiadi ai grandi concerti e alle cerimonie religiose. Una lunga esperienza che ha visto Agorà protagonista anche in occasione dei funerali di Giovanni Paolo II, l’elezione di Benedetto XVI e la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. (a.c.)