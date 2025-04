PAPA FRANCESCO: SIGISMONDI (FDI), “INSTANCABILE IMPEGNO PER PACE, STORICO INCONTRO TRUMP-ZELENSKY”

ROMA – “Oggi ho visto una grande partecipazione di fedeli e comuni cittadini a dimostrazione che tutto il pontificato che il Papa ha realizzato è stato incentrato sui valori e i principi della pace, della misericordia, della vicinanza agli ultimi e più fragili, e sul tentativo forte di uscire per stare in mezzo alla gente e dare speranza”.

Così il senatore abruzzese di FdI, Etel Sigismondi, coordinatore regionale dei meloniani che ha partecipato questa mattina, in Vaticano, ai funerali di Papa Francesco.

“In questo modo è riuscito ad aprire la Chiesa – osserva – e non a caso in moltissimi nel mondo hanno dimostrato in questi giorni di aver apprezzato il suo modo di operare nei confronti del prossimo”.

“In riferimento alla sua instancabile azione per sostenere la pace nel mondo, credo che quello che è accaduto oggi possa essere un esempio, un qualcosa di tangibile che possa portare alla fine di uno dei conflitti più cruenti e il mio riferimento alla foto dell’incontro tra Trump e Zelensky che può diventare un momento storico per arrivare alla pace”, conclude.