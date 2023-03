PAPÀ SEPARATI IN ABRUZZO, “BASTA DISCRIMINAZIONI, GENITORIALITÀ È UN NOSTRO DIRITTO”

SULMONA – “Non possiamo dimenticare i troppi padri che sono privati dei figli. E questo non è solo ingiusto: è violento oltre ogni limite di umanità, prim’ancora che di civiltà giuridica. Ogni padre ha il diritto di esserlo liberamente, 365 giorni l’anno, nessuno escluso”.

Lo afferma il presidente dell’associazione Assistenza papà separati Abruzzo, Marco Colantoni, a seguito del flash mob “Un Cuore per la Bigenitorialità” di sabato a Sulmona, in occasione della festa del papà.

LA NOTA

Quella si sabato è stata una giornata di festa, e vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza che si è resa disponibile alla buona riuscita dell’evento.

Una giornata in cui molti di noi hanno trascorso insieme ai propri figli o ricevuto regali, telefonate, abbracci.

Una giornata di condivisione, dove papà, mamme, separati e non, nonni e nonne, ci hanno dato il loro supporto e motivati ad andare avanti nel nostro percorso, a raggiungere l’obiettivo primario, quello appunto della bigenitorialità.

Se la coppia si separa non si separa dai figli – reclamare il diritto universale dei figli ad avere due genitori in modo paritario – il minore non può essere inteso come oggetto di discussione della coppia separata.

L’iniziativa che abbiamo realizzato a Sulmona in Piazza XX Settembre e che ha raccolto tanti consensi e tanta solidarietà tra le persone presenti in piazza ha voluto raccontare tutto questo.

Non si può continuare ad ignorare il fatto che la legge 54/06, quando va bene, azzoppa, se non le amputa, le relazioni familiari dei figli anche dove non c’è bisogno.

Il fine è adoperarsi perché tutti i papà e tutte le mamme possano essere tali per i propri figli (non solo perché gli hanno dato il cognome, perché gli cambiano il pannolino o perché pagano un assegno ogni mese), creando terreno fertile sulla legittima possibilità di crescere all’interno della propria famiglia e ad ogni padre e ad ogni madre il diritto di svolgere il proprio ruolo educativo liberamente e responsabilmente, 365 giorni l’anno, senza nessuno squilibrio. Altrimenti è vuota retorica, e non serve a nulla.

Cogliamo l’occasione per fornire alcuni numeri rispetto alla giornata del Flash mob. L’Associazione Assistenza Papà separati Abruzzo in questa occasione ha distribuito: 240 biglietti gratuiti ai bambini per il Luna Park Sulmona 130 Palloncini Blu ai bambini 130 Buoni sconto da spendere presso il punto vendita BricoIo Vanno i nostri ringraziamenti a: Luna Park Sulmona, Drogheria Sulmona – Il paradiso dei golosi e BricoIO per il loro contributo.

Prossimo appuntamento il 15 maggio per la Giornata internazionale delle famiglie e la presentazione del progetto Panchina Blu Bigenitorialità e del registro bigenitorialità presso Aula Consiliare Comune di Sulmona.