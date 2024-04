PAQ CENTER L’AQUILA: GIOVANI TALENTUOSI DELL’HIP-HOP PRONTI PER I MONDIALI IN PORTOGALLO

L’AQUILA – Sabato scorso all’Auditorium del Massimo di Roma si sono tenute le fasi finali della Competizione Italiana dell’HIP HOP UNITE ITALY, a cui hanno preso parte le migliori crew del nostro Paese: un livello altissimo.

Ebbene: i giovanissimi ballerini della Crew Hip Hop Vibe Tribe del centro studi PAQ Center L’Aquila, guidati dalle loro insegnanti nonché direttrici della scuola Alice Cimoroni e Eleonora Pacini, si sono aggiudicati il Primo Posto assoluto nella categoria Cadet Megacrew (7-13 anni) conquistando non solo il titolo italiano ma anche l’accesso diretto ai Mondiali di Hip Hop che si terranno quest’Ottobre in Portogallo.

Questi giovanissimi ballerini hanno un’età compresa tra gli 8 e i 10 anni ma si impegnano ogni giorno come dei veri professionisti per perfezionare le loro abilità di ballo e la loro tecnica: grinta, tenacia e dedizione sono qualità già insite in ognuno di loro. Con il prezioso sostegno delle loro famiglie e l’energia contagiosa che solo la passione può dare, hanno guadagnato l’onore di rappresentare il loro Paese in questa prestigiosa competizione. Partire per il Portogallo è solo l’inizio di un’avventura strepitosa.

Oltre a mostrare il loro talento sul palco mondiale, avranno l’opportunità di incontrare e condividere esperienze con altri artisti e ballerini provenienti da tutto il mondo, creando legami che vanno al di là delle barriere linguistiche e culturali – ciò che la danza sportiva insegna e diffonde – ampliando la loro visione e consapevolezza su ciò che la sana competizione alimenta come crescita artistica e soprattutto umana.

Prima dei Mondiali di Hip Hop, la cittadinanza aquilana potrà vedere i Vibe Tribe affrontare due palcoscenici altrettanto importanti: l’11 e 12 Maggio al Palasandolo del Cus a Centicolella gareggeranno nell’evento HIP HOP FESTIVAL ABRUZZO, dove a giudicarli sarà Carlos Diaz Gandia, coreografo del celebre video Tuta Gold di Mahmood, in arrivo a L’Aquila da Valencia.

Il 23 Giugno saliranno sul palco della Scalinata di San Bernardino per lo spettacolo THIS IS MICHAEL, tributo al grande e unico Michael Jackson: l’ingresso sarà interamente gratuito. In bocca al lupo piccoli grandi ballerini!!!!!!! L’Aquila è fiera di voi.

ABBOTT LUX MARIE – AMICUCCI LUCIA – BONANNO CHIARA – DJIGO KARIM- FALLANCA GIULIA – FATTORE VANESSA – FILENI PENELOPE – FISCHIONE SOFIA – GJORRETAJ SINDI – MARCHESANI MAELA – MARSILI GIULIA – NATRELLA SOFIA – RAGONE CECILIA – SCOPANO LAURA – SEBASTIANI ISABEL – VENTICINQUE EMMA