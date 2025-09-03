PARACICLISMO: ANDREOLI E DI FELICE CAMPIONI DEL MONDO A RONSE. PASSACANTANDO: “ORGOGLIO ABRUZZESE”

L’AQUILA – L’Italia del paraciclismo torna sul gradino più alto del podio mondiale a distanza di 11 anni. A Ronse, in Belgio, Federico Andreoli e l’abruzzese Francesco Di Felice hanno conquistato l’oro nella prova in linea del tandem maschile, riportando la maglia iridata nel ciclismo paralimpico italiano.

La rassegna iridata si è chiusa con il bronzo nel Team Relay (Cortini, Mazzone, Testa) che porta a 14 il bottino complessivo di medaglie azzurre (7 ori, 2 argenti, 5 bronzi).

Un successo che arricchisce il bilancio della Nazionale guidata dal CT Pierpaolo Addesi, chiuso con 14 medaglie complessive e il terzo posto nel medagliere iridato.

“La vittoria di Francesco Di Felice insieme a Federico Andreoli è motivo di orgoglio per l’Italia e per l’Abruzzo – ha dichiarato il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando –. Dopo undici anni il tandem azzurro torna a vincere un titolo mondiale: un traguardo che premia talento, sacrificio e programmazione. L’Abruzzo sportivo festeggia con loro e continuerà a sostenerli nelle prossime sfide”.