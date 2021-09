PARALIMPIADI, ADDESI: “NESSUN RITIRO DA ATTIVITA’ AGONISTICA”

ROMA – “Pierpaolo Addesi non ha alcuna intenzione di abbandonare l’attività agonistica nel paraciclismo”. Così attraverso una nota la Team Go Fast, squadra di appartenenza dell’atletica di Torrevecchia Teatina che dopo le dichiarazioni delle ultime ore ha voluto chiarire e specificare il senso delle parole di Addesi ancora in Giappone e in procinto di rientrare in Italia dopo le due prove disputate nelle Paralimpiadi di Tokyo.

Ho fatto un video dove chiaramente dico: “Spero che se smetterò di correre lo farò perché non sarò più competitivo e non perché ci sia ancora questa situazione nella mia categoria”. Smentisco assolutamente, non è nella mia indole arrendersi, non l’ho mai fatto e mai lo farò. Oggi è un nuovo giorno – dice Addesi – e si riparte più forti di prima. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto a distanza. Siete stati davvero tanti. Mancano solo 3 anni a Parigi 2024″.