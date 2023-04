PARCHEGGI L’AQUILA, 20MILA EURO DI MULTE IN 5 ANNI: “IO PERSEGUITATO, COMMERCIO IN GINOCCHIO”

L’AQUILA – “In 5 anni di attività nel centro storico ho beccato multe per divieto di sosta per quasi 20mila euro”, “basta con i vigili urbani ‘sceriffi’, visto che lavoriamo in un cantiere perenne”.

Si sente “preso di mira” Fabrizio Tremante, titolare del negozio di articoli sportivi e per la montagna Survivor, in corso Federico II, all’Aquila, e vuole presentare un esposto al comando della polizia municipale sul suo caso personale, ma che parla anche a nome degli altri esercenti che hanno scelto di riaprire un’attività nel cuore della città.

Un coraggioso ritorno in centro, tra i cantieri della ricostruzione, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 di cui oggi ricorre il 14esimo anniversario.

“Lavorare nel centro dell’Aquila è diventato impossibile e la situazione è peggiorata con gli ultimi cantieri aperti in piazza Duomo e nella parte alta del corso – dice al Centro – Non ci sono parcheggi, e questo è un problema noto, ma poi fioccano le multe, sia ai danni di noi commercianti che ogni mattina dobbiamo alzare le saracinesche dei nostri negozi, sia dei clienti che, per evitare di essere sanzionati, preferiscono fare acquisti in periferia o addirittura in altre città”.

“Ogni giorno ci raccontiamo le stesse difficoltà – spiega ancora il titolare di Survivor – ma nessuno ci ascolta. Ci dicono di utilizzare il parcheggio del terminal di Collemaggio, ma il tapis roulant è sempre rotto. Di gente ne gira poca e i fatturati sono in netto calo. Gli affari vanno bene solo ai titolari di bar e locali per la ristorazione, che aprono dopo le 20, quando i vigili urbani non circolano più e il centro diventa terra di nessuno”.