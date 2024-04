PARCHEGGI L’AQUILA: FACCIA, “PER RESIDENTI CENTRO STORICO NESSUN CAMBIAMENTO”

L’AQUILA – “Alla luce del dibattito pubblico e sui social media degli ultimi giorni e di alcune notizie di stampa non coerenti con la realtà dei fatti sulle aree di sosta in centro storico è opportuno un chiarimento: per i residenti non vi sarà alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale. Continueranno, pertanto, ad essere autorizzati a parcheggiare nelle aree a loro assegnate e usufruibili attraverso i permessi rilasciati dalla Polizia municipale”.

La precisazione è del consigliere comunale Luigi Faccia, capogruppo della Lista “Civici e Indipendenti con Biondi – L’Aquila al Centro”.

“Il vero cambiamento, contenuto nella delibera di giunta condivisa con la maggioranza, è il seguente: tali spazi, quelli contrassegnati dalle linee gialle per intenderci, potranno essere utilizzati anche da altri cittadini con disco orario nell’arco temporale che va dalle 9 alle 13 e in quello compreso tra le ore 16 e le 19, e per un tempo massimo di due ore. Se gli spazi, in questi due archi temporali, sono occupati dai residenti autorizzati, nulla potranno pretendere i non residenti. Chi la interpreta diversamente, nonostante la sua estrema chiarezza, lo fa in maniera del tutto strumentale e con l’intento di danneggiare l’amministrazione e la maggioranza di centrodestra alla guida della città – spiega il consigliere – Nei prossimi giorni verrà emessa una ordinanza di Pm che renderà ancor più chiaro ogni dettaglio”.

“Giova ricordare, infine, che per garantire la maggior tranquillità dei cittadini, oltre ad un servizio di videosorveglianza e di guardie giurate, già attivi, nel terminal di Collemaggio verrà istituito un posto di Polizia Locale, con funzioni di presidio. Iniziative volte a incentivare e promuovere il ricorso alla navetta che continuerà a svolgere il servizio, gratuito durante la settimana, dalle 7,30 alle 21 per consentire a chi lavora in centro di raggiungerlo agevolmente”.