PARCHEGGI L’AQUILA, GIULIANI: “PROGETTI NON SONO AL PALO, AL LAVORO PER DARE SOLUZIONI A CITTADINI”

L’AQUILA – “Mi permetto di rispondere all’amica di vecchia data, Carla Mannetti, solo per tranquillizzare lei e i cittadini sulla questione dei parcheggi. Sono certa che lei non abbia avuto intenzioni polemiche e apprezzo la sua idea di voler portare un contributo a una materia che ha seguito per un intero mandato quinquennale e di cui ha esperienza in ragione dei suoi trascorsi in Regione, proprio in tale ambito. Ma, proprio nell’ottica di un confronto costruttivo e sereno, ritengo necessario chiarire alcune posizioni”.

Inizia così la nota inviata ad AbruzzoWeb a firma di Paola Giuliani, assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, che replica alla lunga intervista rilasciata a questo giornale da Carla Mannetti, che ricopriva lo stesso incarico nella precedente Giunta guidata sempre dal sindaco Pierluigi Biondi.

Mannetti, parlando della gestione dei parcheggi in centro, ha evidenziato diverse criticità sollecitando l’amministrazione a portare avanti i cantieri avviati durante il suo mandato.

Di seguito riportiamo la nota integrale di Giuliani in risopsta a Mannetti.

“Tutti i piani di fattibilità finanziati sono stati affidati. I nostri uffici – e qui colgo l’occasione per ringraziare il personale per il lavoro svolto e che sta svolgendo – stanno operando alacremente per dare le risposte migliori e più corrette ai cittadini. I progetti in questione non sono al palo, dunque. Tuttavia, non possiamo ignorare che i parcheggi previsti dal Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) necessiteranno di tempi non brevi per essere realizzati, in quanto si tratta di interventi certamente risolutivi per le questioni traffico e sosta, ma comunque di rilevante entità. Non abbiamo certo messo in archivio queste opere importantissime, ma occorrono soluzioni a più breve termine, di più rapida soluzione, che daranno un po’ di respiro e una prima risposta al problema parcheggi.

Quanto alle soste a pagamento, prendo atto del ragionamento di Carla, ma sono gli stessi cittadini e i commercianti a chiedere il loro ripristino, anche per garantire una corretta gestione di questi parcheggi attraverso un opportuno ricambio nella sosta.

Ammetto di non essere in linea con i tempi e, non essendo social, le informazioni che diffondo non sono sempre recepite; di qui i timori di Carla. Ma rassicuro lei e i concittadini, per i quali lavoro da quasi 40 anni come dirigente e, ora, come amministratore: sono onorata di essere stata chiamata dal sindaco Pierluigi Biondi per collaborare con la Giunta in qualità di tecnico e in quanto tale mi adopererò per fornire risposte concrete”.