PARCHEGGI L’AQUILA: MACCARONE TORNA ALL’ATTACCO, “ORA NAVETTE E RIQUALIFICAZIONE VIALE GRAN SASSO”

L’AQUILA – “Un grande lavoro di squadra” quello della maggioranza di centrodestra al Comune dell’Aquila ma intanto manca qualche pezzo, e quindi occorre presentare una mozione in Consiglio comunale per avviare una seria “programmazione sulla mobilità”.

Entra di nuovo a gamba tesa il capogruppo di L’Aquila Protagonista Alessandro Maccarone, che poco prima di lasciare la Lega, nei mesi scorsi, aveva addirittura definito “schizofrenia amministrativa” la gestione della mobilità cittadina da parte della sua stessa maggioranza, aprendo un’ulteriore polemica in merito al parcheggio nella ex caserma Rossi, i cui lavori sono iniziati ieri mattina. (Qui il link)

E così, mentre sui social si anima il dibattito sui tempi di percorrenza dall’area di sosta al centro storico della città, Maccarone prende la palla al balzo per sferrare un nuovo attacco, secondo il solito modus operandi: senza riferimenti diretti e anzi manifestando la volontà di offrire spunti costruttivi, puntualmente tramite comunicati stampa.

Maccarone quindi annuncia una mozione per migliorare un progetto ritenuto strategico dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, della Lega, con il quale l’ormai ex collega di partito è ai ferri corti da tempo.

“Presenteremo una mozione in consiglio comunale per avviare un lavoro di programmazione sulla mobilità con navette continue e la riqualificazione di Viale Gran Sasso, asse strategico tra il nuovo parcheggio e il centro storico, attraverso interventi di arredo urbano, illuminazione e decoro complessivo, nonché attraverso l’installazione di segnaletica turistica e informativa multilingue lungo il percorso verso la Fontana Luminosa”, scrive Maccarone, da maggio capogruppo del nuovo soggetto politico composto da 6 consiglieri, il secondo dopo FdI, che ne conta 7.

Quella definita la civica del sindaco Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI e presidente dell’Anci Abruzzo, è nata, secondo le intenzioni, con l’ambizione di “rappresentare uno strumento di coesione, di proposta e di visione, per garantire un ulteriore slancio ai temi strategici dell’amministrazione comunale”, “con la volontà di contribuire in modo incisivo al buon governo della città, in un dialogo proficuo e rispettoso con gli autorevoli alleati del centrodestra”.

Di seguito la nota completa.

“A seguito della consegna dei lavori del nuovo parcheggio nell’area dell’ex Caserma Rossi – che metterà a disposizione 330 posti auto, di cui 58 destinati a veicoli elettrici, 56 stalli per motocicli e colonnine di ricarica per e-bike – diviene fondamentale iniziare a prevedere il potenziamento della mobilità e la riqualificazione del percorso verso il centro storico per garantire una piena e rinnovata fruibilità di un’area importante della città”.

“Con questo spirito, insieme al gruppo consiliare L’Aquila Protagonista presenteremo una mozione in consiglio comunale per avviare un lavoro di programmazione sulla mobilità con navette continue e la riqualificazione di Viale Gran Sasso, asse strategico tra il nuovo parcheggio e il centro storico, attraverso interventi di arredo urbano, illuminazione e decoro complessivo, nonché attraverso l’installazione di segnaletica turistica e informativa multilingue lungo il percorso verso la Fontana Luminosa.”

“Al centro della proposta c’è l’attivazione di un servizio navetta continuo tra il nuovo parcheggio e il cuore del centro storico, con corse regolari distribuite lungo l’arco della giornata e un potenziamento mirato nei momenti di maggiore afflusso, come eventi culturali o periodi di alta stagione turistica. Un servizio essenziale per incentivare l’utilizzo del nuovo parcheggio, facilitare l’accesso al centro e alleggerire la pressione del traffico veicolare.

Parallelamente, si proporrà all’amministrazione attiva di intervenire su Viale Gran Sasso, asse urbano strategico che collega l’area di sosta con il centro cittadino, con interventi sul miglioramento dell’arredo urbano ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica per dare continuità paesaggistica ad uno dei principali ingressi alla città.

Si chiederà attenzione anche all’installazione di una segnaletica turistica e informativa chiara, multilingue e distribuita lungo il percorso, che consenta di valorizzare i punti di interesse culturale e artistico e di migliorare l’orientamento e l’esperienza dei visitatori.”

“Vogliamo continuare il grande lavoro che stiamo mettendo in campo come maggioranza di centrodestra ed il sindaco Pierluigi Biondi con l’obiettivo di valorizzare un ingresso della città, migliorando i servizi, la qualità urbana e l’accoglienza turistica attraverso proposte concrete che guardano inevitabilmente inevitabilmente a Capitale Italiana della Cultura 2026 per potenziare l’attrattività e la fruibilità del capoluogo”, conclude la nota.