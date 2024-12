PARCHEGGI PESCARA: TESTA (FDI), “SI UTILIZZI STRADA PARCO O NAVETTE, VA FAVORITO PERIODO NATALIZIO”

PESCARA – “Auspico e sollecito un Tavolo tecnico tra Comune di Pescara, società Tua e Pescara Multiservice, affinché si valuti e verifichi la possibilità di utilizzare la strada parco, da subito e fino al 6 gennaio, per far parcheggiare le macchine”.

Così, in una nota, il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, intervenendo sulla problematica dei parcheggi auto in città.

“Nelle more dei lavori propedeutici al progetto di riqualificazione dell’area di risulta e considerato il periodo natalizio – argomenta Testa – ritengo necessario che, come per il periodo estivo, sulla strada parco venga consentito di poter posteggiare l’auto a tutti coloro che verranno nella nostra città per fare acquisti e per assistere a manifestazioni e concerti in programma durante le festività”.

“Ben sapendo che sono in corso di svolgimento le attività di collaudo per la filovia – precisa – il Tavolo potrebbe valutare la sospensione di tali accertamenti tecnici limitatamente ai giorni di festa. L’alternativa sarebbe la predisposizione di un circuito di navette per i trasferimenti nelle zone più centrali di Pescara”.

“Un provvedimento ad horas, utile anche a snellire il traffico ma soprattutto a non scoraggiare visitatori e turisti a venire in città per la difficoltà di trovare un posto auto”, conclude Testa.