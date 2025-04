PARCHEGGIO AL CASELLO A14 VAL DI SANGRO: OK DAI SINDACI DOPO VERTICE CON ANAS

FOSSACESIA – Si è tenuto un incontro a Pescara tra il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, i dirigenti di ANAS, tra cui i responsabili della sezione di Pescara del Compartimento Abruzzo e del Servizio Patrimonio Nazionale, per discutere della realizzazione di un parcheggio di scambio nei pressi del casello autostradale A14 di Val di Sangro. Durante l’incontro, Di Giuseppantonio ha ribadito la posizione favorevole dei sindaci e delle Amministrazioni locali, già espressa durante una riunione del 30 agosto 2023, che si è tenuta a Fossacesia.

Il progetto, redatto con la collaborazione dei tecnici dello Studio Ingegneria/Architettura Fantasia di Atessa, prevede la creazione di un parcheggio destinato sia al traffico veicolare che al trasporto pubblico. Quest’area sarà utilizzata da pendolari, studenti e viaggiatori che usufruiscono dei mezzi pubblici per i collegamenti tra il Sud e il Nord Italia, inclusi quelli provenienti dalla Val di Sangro. Il parcheggio sarà dotato di colonnine per la ricarica elettrica, servizi igienici e strutture per la mobilità sostenibile.

Il sindaco Di Giuseppantonio ha sottolineato l’importanza di questa infrastruttura: “Questo parcheggio non solo migliorerà la viabilità, ma rappresenterà anche una risorsa fondamentale per supportare le zone industriali del Sangro e dell’Aventino, nonché per favorire il turismo sulla Costa dei Trabocchi. La realizzazione del progetto era stata accolta con entusiasmo e all’ unanimità da tutti i partecipanti alla riunione del 30 agosto 2023 a Fossacesia.”

Il progetto ha ottenuto il consenso dei sindaci delle aree industriali del Sangro-Aventino, a testimonianza dell’importanza che questa infrastruttura riveste per lo sviluppo del territorio. I dirigenti ANAS, oltre a valutare la concessione dell’area per il parcheggio, hanno proposto di esplorare la possibilità di un bando per coinvolgere società specializzate nella gestione e realizzazione dell’infrastruttura. Le aree destinate al parcheggio si trovano nel territorio del comune di Fossacesia, tra la Fondovalle Sangro nel chietino e l’uscita del casello autostradale. Una parte dell’area sarà riservata a mezzi ANAS, in caso di emergenze legate al traffico, come eventi meteorologici.

Nel corso dell’incontro, si è avuto anche un contatto telefonico con l’assessore regionale alla Mobilità, Infrastrutture, Trasporti, Umberto D’Annuntiis. Nelle prossime settimane è previsto un incontro congiunto, cui parteciperanno i sindaci, i rappresentanti della Provincia di Chieti, della Società Autostrade per l’Italia, dell’ANAS e dell’ARAP. Tutti hanno già esaminato la proposta progettuale il 30 agosto 2023 durante l’incontro a Fossacesia ed è stato considerato cruciale per migliorare la mobilità locale e rispondere alle esigenze di pendolari, lavoratori e turisti.