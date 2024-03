PARCHEGGIO DI PORTA LEONI ALL’AQUILA A PAGAMENTO PER I DISABILI: LA PROTESTA, “COSI’ NON VA”

L’AQUILA – Nel nuovo parcheggio di Porta Leoni, all’Aquila, ci sono cinque posti auto per disabili, un fatto certamente positivo. Unico neo come segnalano alcuni, è che quando i disabili escono con la propria autovettura, con tanto di contrassegno europeo esposto, sono costretti a pagare anche loro.

“Per il codice della strada”, commentano alcuni degli interessati, “chi ha il contrassegno ha il diritto di parcheggiare gratuitamente e senza limite di tempo, da noi no. Per non parlare di alcuni automobilisti che sostano senza essere multati in posti che impediscono il transito”.Ora si confida in un cambio di rotta.