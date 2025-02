PARCHEGGIO EX CASERMA ROSSI ALL’AQUILA: FIRMA CON DEMIANO PER CESSIONE ANTICIPATA AREA COMUNE

L’AQUILA – Accelera il percorso tecnico e amministrativo per la realizzazione del parcheggio all’interno della ex Caserma Rossi all’Aquila.

È stato sottoscritto, infatti, questa mattina, alla presenza dell’assessore alle Politiche Urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, e del consigliere comunale delegato ai rapporti con i Vigili del Fuoco, Daniele Ferella, il verbale di consegna dell’area da parte dell’Agenzia del Demanio al Comune dell’Aquila secondo quanto previsto dal Piano Città degli Immobili Pubblici firmato il 26 novembre scorso.

Come viene spiegato in una nota, “si tratta di una consegna anticipata, che verrà perfezionata con un atto di locazione e una successiva permuta, della porzione che coincide con la Piazza d’Armi della caserma, contestualmente dismessa dal ministero della Difesa. Grazie a questo passaggio l’ente comunale potrà effettuare indagini ambientali e le eventuali bonifiche necessarie alla realizzazione di un parco urbano con 300 posti auto, hub per i bus turistici e postazioni per la ricarica di veicoli elettrici”.

“Un passaggio determinante per l’attuazione di quanto previsto nell’intesa sottoscritta con l’Agenzia del Demanio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della città – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Un’operazione, che ha un quadro economico complessivo di 4,7 milioni di euro, di cui 3,1 di lavori, che consentirà di fornire una risposta alle esigenze di cittadini, turisti, commercianti e residenti e con cui verrà ampliata la possibilità di fruizione del centro storico”.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il primo lotto di interventi da 2,6 milioni, con risorse a valere sul Piano periferie. Con il secondo lotto di opere, da circa 2,1 milioni di euro, finanziato con fondi del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma, si procederà al miglioramento e la riqualificazione della viabilità su Viale Panella e in via Parrozzani, ovvero la strada che costeggia l’ex caserma.

“Il mio ringraziamento per il raggiungimento di questo risultato storico – ha concluso il sindaco – va ai dirigenti e tecnici comunali e dell’Agenzia del Demanio, oltre che al loro direttore Alessandra Dal Verme, all’assessore Francesco De Santis e al consigliere Daniele Ferella, per aver creduto in un progetto strategico per la comunità aquilana, sostenendolo tenacemente”.