PARCHEGGIO EX INAM L’AQUILA: GIUNTA APPROVA DOCUMENTO INDIRIZZO PROGETTAZIONE INTERVENTI

L’AQUILA – Via libera della Giunta comunale dell’Aquila al documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del parcheggio da 150 posti nell’area dell’edificio ex Inam, in via XX Settembre.

Costo complessivo dell’operazione 5,3 milioni, stanziati con la delibera Cipess n. 37 del luglio scorso, che si articolerà in due fasi: si inizierà con la demolizione dello stabile, per cui è prevista la spesa di 1,5 milioni, cui seguirà la costruzione dell’infrastruttura e la riqualificazione delle aree circostanti per un investimento di 3,8 milioni.

“Procede con celerità il percorso tecnico e amministrativo per un nuovo parcheggio a ridosso del centro storico – spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Nelle scorse settimane è stato sottoscritto l’atto notarile con cui il Comune è diventato proprietario dell’area, che precedentemente apparteneva alla Asl, e siamo già pronti con atti e documenti per dotare la città di un’area di sosta che andrà a implementare l’offerta già disponibile, a Porta Leoni e nel terminal di Collemaggio, e che stiamo realizzando, nell’ex Caserma Rossi e su viale della Croce Rossa”.