PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIALE DELLA CROCE ROSSA: OK AL PROGETTO DAL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Promessa mantenuta. Ora prosegue il lavoro per dotare la città di un’infrastruttura strategica per viabilità e mobilità a servizio di cittadini, studenti e turisti”.

Con queste parole l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, ha salutato l’approvazione, da parte della giunta comunale, del progetto di fattibilità tecnico-economica del parcheggio multipiano di Viale della Croce Rossa. “Avevo preso l’impegno di chiudere entro l’anno la conferenza di servizi e di approvare il progetto del parcheggio in Viale della Croce Rossa, in cui sono previsti oltre 150 posti auto e un collegamento meccanizzato con l’area di San Basilio, a ridosso dell’università.

Entrambi gli impegni sono stati portati a termine, grazie al pieno sostegno del sindaco Biondi e la professionalità del personale tecnico degli uffici comunali, e siamo pronti per affrontare gli ulteriori step, necessari per arrivare all’inizio lavori” ha sottolineato l’assessore. 6,5 milioni il costo complessivo dell’opera, che sarà suddivisa su due lotti. Il primo, da 3,5 milioni di euro – stanziati con la delibera Cipess 15/24 – interesserà essenzialmente gli spazi destinati ai parcheggi, distribuiti su due livelli, mentre il secondo lotto da 3 milioni – finanziati con il contributo regionale del programma “Contratto di quartiere 2″- riguarderà l’impianto di risalita meccanizzato.

PAR”Dopo il via libera dell’esecutivo – spiega De Santis – il progetto sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione e su questo, dal momento che sono previste varianti urbanistiche, si dovrà esprimere la Provincia. Dopo il via libera dell’ente provinciale il documento tornerà all’attenzione dell’assise civica per la ratifica definitiva a seguito della quale si potrà procedere con la gara d’appalto”. “L’obiettivo – conclude De Santis – è poter riuscire ad aprire il cantiere entro il 2025. è una sfida complessa ma con tenacia e lavoro quotidiani cercheremo di consegnare l’opera alla città prima della fine di questo mandato”.