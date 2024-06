PARCHEGGIO SCADUTO: STOP MULTE A TERAMO SE TICKET PAGATO ENTRO LA GIORNATA

TERAMO – Dopo le vigorose proteste degli utilizzatori dei parcheggi a pagamento teramani, i quali per pochi minuti di ritardo nell’aggiornamento del ticket si vedevano infliggere multe salate, arriva la tregua stabilita dal Comune di Teramo. L’amministrazione decreta uno stop alle multe per ticket scaduto nei parcheggi blu. A partire da questa mattina entra in vigore l’avviso di cortesia, che consentirà di regolarizzare il pagamento nell’arco della giornata, entro l’orario massimo delle 20:30.

Una misura arrivata al termine di un confronto tra Amministrazione Comunale, Prefettura, l’ufficio traffico, la polizia locale e l’avvocatura. Lo scopo è stato di trovare una soluzione che contemperasse l’esigenza di andare incontro ai cittadini, con quella di conformarsi alla giurisprudenza di Cassazione e arrivare ad un provvedimento esente dal rischio di contenziosi o ricorsi. L’ausiliario del traffico che rileverà un ticket scaduto, provvederà ad emettere un avviso di cortesia, sul quale sarà riportato un apposito codice, che consentirà all’automobilista di sanare la propria posizione, pagando l’importo dovuto dalla scadenza del ticket al momento in cui va a regolarizzare. A quest’ultimo, sarà applicato un sovrapprezzo previsto da tutti i Comuni che adottano l’avviso di cortesia e che il Comune di Teramo ha fissato in 3 euro.

L’utente avrà la possibilità di versare la somma dovuta utilizzando il parcometro, facendo attenzione a quelli che non danno resto, nel caso dell’uso o di monete. In alternativa può collegarsi all’apposito portale on line www.portalepagamenti.it o andare all’ufficio della Teramo Parcheggi in piazzale San Francesco, aperto dal lunedì al venerdì ore 8-20 e il sabato ore 8-14. L’avviso di cortesia si applicherà solo in caso di ticket scaduto, mentre per il ticket mancante, come previsto dal Codice della strada, resterà la relativa sanzione.