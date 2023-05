PARCHEGGIO VIA AMITERNUM L’AQUILA, DEL BEATO: “SOCIETA’ PROPRIETARIA DELL’AREA”

L’AQUILA – Sulla vicenda del parcheggio in via Amiternum all’Aquila, nei giorni scorsi tema di diversi articoli pubblicati da AbruzzoWeb e arrivata alla Commissione di vigilanza e controllo del Comune dell’Aquila (qui il link), interviene la ditta Aldo Del Beato & C. Costruzioni Edili Soc. A. R. L. che dichiara che l’area non è pubblica, di esserne proprietaria, smentendo quindi la possibilità della rimozione delle sbarre installate nei mesi scorsi.

Di seguito pubblichiamo la replica in forma integrale.

“In riferimento agli articoli apparsi nei giorni scorsi sulla testata on line Abruzzo Web la ALDO DEL BEATO & C. COSTRUZIONI EDILI SOC. A R.L. proprietaria del parcheggio di Via Amiternum esprime il proprio disappunto per quanto pubblicato e precisa che il parcheggio non è pubblico in quanto la proprietà è esclusivamente della società e l’accordo di cui si parla non è altro che una dichiarazione di intenti dell’allora proprietaria dei terreni , cui non ha fatto seguito alcun atto di impegno o convenzione. La proprietà pertanto è nel pieno esercizio dei suoi diritti e si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi. Gli atti ablativi “minacciati” dal consigliere dell’opposizione ove assunti, sarebbero certamente illegittimi e pertanto impugnati dinanzi alle sedi competenti : la p.a. deve perseguire interessi pubblici realmente riconoscibili e non soddisfare richieste di chiunque ivi compresi politici in cerca di consensi elettorali. Inoltre, da ultimo ma non per importanza, si segnala che i lavori effettuati nel parcheggio sono stati regolarmente assentiti dall’ente municipale”.