PARCHEGGIO VIALE DELLA CROCE ROSSA ALL’AQUILA: PARERE FAVOREVOLE SECONDA COMMISSIONE

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, ha espresso oggi parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante la realizzazione di un parcheggio multipiano lungo viale della Croce Rossa, con relativo impianto di collegamento meccanizzato che raggiunge l’area di San Basilio.

Come si legge in una nota a firma di Guglielmo Santella, presidente della seconda commissione “Gestione del territorio”: “Si tratta di un progetto dall’altissimo valore strategico, che ha l’obiettivo di offrire un contributo al decongestionamento del centro storico del capoluogo abruzzese, attraverso un’area di sosta da 150 posti. La scala mobile arriva praticamente nel cuore della città, avendo, come punto terminale, la zona universitaria che si trova nell’ambito del vecchio ospedale”.

“Il provvedimento è ora pronto per l’approvazione da parte del Consiglio comunale e, per quanto debba ancora seguire un determinato iter, per via della sua particolare natura che comporta anche varianti urbanistiche, si può certamente dire che un altro traguardo di elevato spessore è stato raggiunto dall’amministrazione del sindaco Pierluigi Biondi. Merito dell’assessore Francesco De Santis, che ha seguito questa vicenda con spiccata attenzione, e della professionalità degli uffici preposti”.

“Ancora una volta il sindaco Biondi, la sua giunta e la maggioranza che lo sostiene hanno scritto una pagina importante per L’Aquila, piena di concretezza e utilità per i cittadini”, conclude Santella.