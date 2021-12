PARCHI, 30 ANNI DA LEGGE QUADRO AREE PROTETTE: IL MITE ORGANIZZA GIORNATA A CIVITELLA ALFEDENA

L’AQUILA – A trent’anni dalla legge quadro sulle aree protette, il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con Federparchi e Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e e Molise, organizza una giornata sul ruolo dei parchi, alla luce della Strategia europea per la biodiversità, del Green New Deal e del Pnrr, e sui risultati delle azioni di conservazione e promozione.

Si terrà lunedì 6 dicembre, dalle 10 alle 18, a Civitella Alfedena (L’Aquila) al centro culturale “Orsa Maggiore” (via Nazionale, 45).

Introduce e conclude il sottosegretario di Stato al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana. Coordina il capo dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo del MiTe, Maria Carmela Giarratano.

Nello stesso giorno, tutti i parchi italiani metteranno a dimora nei loro territori uno o più alberi o piante autoctone rappresentativi in termini di tipicità e identità territoriale, a testimonianza dell’azione di tutela del territorio nell’ottica della transizione ecologica. Sarà possibile seguire la giornata sulle pagine Facebook del MiTe e di Federparchi.