PARCHI LETTERARI ABRUZZESI: EVENTI ESTIVI NEL NOME DI D’ANNUNZIO, SILONE, CROCE E OVIDIO

L’AQUILA – E’ stato presentato questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo il programma degli eventi estivi che interesserà i 4 Parchi letterari abruzzesi “Gabriele d’Annunzio” (Anversa degli Abruzzi); “Benedetto Croce (Montenerodomo, Pescasseroli e Raiano); “Ignazio Silone” (Pescina); “Ovidio” (Sulmona).

II presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, nel sottolineare l’importanza delle iniziative portate avanti, ha voluto rimarcare la volontà della Regione Abruzzo di sostenere i Parchi che, per la prima volta, hanno ricevuto il giusto riconoscimento con l’inserimento del Testo unico della Cultura sancendo l’impegno nella valorizzazione di questi luoghi, testimonianza fondamentale del lascito socio-culturale che i grandi autori abruzzesi ci hanno lasciato.

“I Parchi letterari rappresentano un elemento di punta per la promozione del territorio regionale che potranno fare sponda con il consolidamento del ruolo della Film Commission” ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale. Presente alla conferenza stampa anche l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri che ha sottolineato come questi progetti sono sempre ben accetti soprattutto perché realizzati facendo rete in maniera sinergica e produttiva e ha garantito l’impegno della Regione a trovare un adeguato sostegno economico nella nuova programmazione.

Il presidente nazionale dei Parchi Letterari Stanislao De Marsanich: “La rete è già attiva da tempo, sono moltissime le iniziative che si faranno e che coinvolgeranno l’Abruzzo. Il percorso intrapreso in questa regione sta diventando un esempio a livello nazionale anche per le altre come Basilicata, Veneto e Lombardia. Si tratta di un eccellente esempio di lavoro di squadra e di rete che coinvolge tanti attori locali e tutto deve essere a favore delle comunità”.

Mario Giannantonio (Parco letterario d’Annunzio) ha spiegato come gli eventi organizzati siano rivolti ai turisti ma anche ai residenti dei borghi “che sono i veri custodi dei nostri luoghi nei quali si vuole fondere gli elementi culturali con quelli ambientali, paesaggistici e naturali. Inoltre si vuole così divulgare le opere di Silone, Ovidio e Croce anche, e soprattutto, tra le nuove generazioni. Portiamo avanti questo intenso lavoro in un’ottica di stretta collaborazione integrata che vede la partecipazione non solo dei parchi ma di tante associazioni”.

Pasquale D’Alberto (Parco letterario Croce) ha aggiunto: “Il sostegno del presidente dei Parchi letterari nazionali è un elemento di grande soddisfazione. Vogliamo ringraziare inoltre il presidente Sospiri e l’assessore Quaglieri per il loro fattivo impegno e siamo certi che la Regione potrà sostenerci in modo concreto per poter continuare a portare avanti le nostre iniziative”.

Infine Mirko Zauri (Parco letterario I.Silone): “E’ molto importante valorizzare l’importanza dei nostri Parchi che rappresentano senza dubbio elementi di sviluppo per far conoscere luoghi e bellezze del territorio. Questa stretta collaborazione tra i 4 Parchi inoltre permetterà di raggiungere grandi risultati per tutta la regione”. Zauri ha poi spiegato come una studentessa dell’università D’Annunzio abbia redatto una tesi proprio sul Parco letterario “Silone”. E Angelo Piccoli (Parco letterario B.Croce) ha posto in evidenza l’iniziativa promossa a Montenerodomo con il Centro studi del Mezzogiorno che focalizzerà la sua attenzione sulle problematiche dei comuni montani che rappresentano il 70% delle comunità regionali. Si analizzeranno tanti temi ma si proporranno anche delle soluzioni grazie al contributo di docenti di livello nazionale e di tanti studenti che arriveranno dalle Università di Napoli, Teramo, L’Aquila, Pescara e Campobasso e che animeranno il centro in provincia di Chieti. Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata inoltre l’organizzazione del primo Festival dei Parchi letterari d’Abruzzo che si svolgerà a Pescina il prossimo 1 ottobre.

Gli eventi in programma nel Parco G. d’Annunzio ad Anversa degli Abruzzi: dal 29 luglio al 28 agosto, “Esposizione Spazio Tempo Diversità: l’Arte è pace, è liberta”. Allestimenti e mostra a cura dell’artista Francisco Cordoba. 9 agosto, Filia Trio; 11 agosto, presentazione collana Comete. Scie d’Abruzzo; 12 agosto Oasi Wwf, I suoni del Sagittario – passeggiata musicale; 13 agosto Quartetto piano piano; 14 agosto a Castrovalva, Apeiron quartet; 16 agosto, The big pumpikin band; 17 agosto, Racconti d’Abruzzo; 20 agosto, Presentazione del libro Ipnagogia di Stefano Servillo.

Parco Croce: dal 17 al 22 agosto, seconda edizione della scuola estiva del centro studi “G. De Thomasis” sui problemi del Mezzogiorno per studenti universitari e dottorandi. A Pescasseroli dal 27 al 29 luglio, 18esima edizione del Premio nazionale di cultura B.Croce; a Raiano dal 31 agosto al 2 settembre, seconda edizione del Festival della Filosofia “Animale razionale e politico” – dibattito antropologico.

Parco Silone: a Pescina, dal 19 al 22 agosto, 26esima edizione del Premio internazionale Ignazio Silone.

E’ in corso di definizione infine il programma degli eventi esitivi organizzati dal Parco Ovidio di Sulmona. (red)